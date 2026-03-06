Diablo verde atropella a dos colaboradoras de la AAUD en Juan Díaz

La tarde de ayer, dos colaboradoras de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) fueron víctimas de un atropello mientras cruzaban la vía principal cerca del Tabernáculo de la Fe, en Juan Díaz. El incidente, captado por cámaras de seguridad, involucró a un autobús de transporte colectivo (tipo "diablo verde").
Ambas trabajadoras reciben atención médica especializada en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos. La AAUD informó que está brindando el apoyo necesario a las colaboradoras y a sus familias en este proceso.
Por su parte, las autoridades confirmaron que el conductor del autobús ya fue identificado y el caso se encuentra bajo investigación de las instancias competentes para deslindar responsabilidades.