Panamá Nacionales -  6 de marzo de 2026 - 08:24

Diablo verde atropella a dos colaboradoras de la AAUD en Juan Díaz

Las trabajadoras de la AAUD reciben atención médica especializada en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos.

Ana Canto
La tarde de ayer, dos colaboradoras de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) fueron víctimas de un atropello mientras cruzaban la vía principal cerca del Tabernáculo de la Fe, en Juan Díaz. El incidente, captado por cámaras de seguridad, involucró a un autobús de transporte colectivo (tipo "diablo verde").

Según las imágenes, las damas utilizaban el paso de cebra y, cuando estaban por finalizar el cruce, fueron impactadas por el transporte selectivo, lo que provocó que quedaran tendidas sobre el pavimento. Tras el atropello, el conductor del autobús continuó su recorrido sin brindar auxilio a las víctimas.

Ambas trabajadoras reciben atención médica especializada en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos. La AAUD informó que está brindando el apoyo necesario a las colaboradoras y a sus familias en este proceso.

Por su parte, las autoridades confirmaron que el conductor del autobús ya fue identificado y el caso se encuentra bajo investigación de las instancias competentes para deslindar responsabilidades.

