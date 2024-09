Diputado Edwin Vergara habla sobre la ratificación del director de la CSS

El diputado también defendió la elección de Dino Mon, señalando que, según su perspectiva como doctor veterinario, no se presentó una hoja de vida mejor. “Lo que puedo decir es que no hubo una mejor hoja de vida presentada que la del señor Dino Mon, considerando la situación actual de la Caja de Seguro Social”, manifestó.

Diputado Vergara aclara votación para la ratificación de Dino Mon: 38 a favor y 20 en contra

Respecto a la controversia en torno al proceso de votación para la ratificación de Mon, Vergara explicó que al momento en que la presidenta solicitó el conteo de votos, había 38 a favor y 20 en contra. “La bancada del PRD se encontraba en reunión en ese momento, pero luego de unos minutos, entraron y emitieron su voto”, explicó el diputado.

Diputado Vergara destaca la crisis en la policlínica de San Carlos y su diálogo con el ministro de Salud

En cuanto a la situación de la policlínica de San Carlos, Vergara mencionó que se ha convertido en un tema crítico. “La policlínica de San Carlos ya no da más. He tenido reuniones con el ministro de Salud y también he abordado el tema con el director Dino Mon”, señaló.

Sobre la necesidad de un nuevo hospital para la región de Chame y San Carlos, Vergara detalló que el proyecto está en marcha. “Se está estimando un costo promedio de 40 a 50 millones de dólares para un hospital de atención primaria, ya equipado. El Ministerio de Salud ha emitido una carta de secretaría general dando instrucciones al director de salud regional para comenzar a planificar la logística”, afirmó.

El diputado subrayó que este nuevo hospital responderá a las necesidades crecientes de la región y mejorará significativamente la atención sanitaria local.