Diputado Pérez Barboni respalda la auditoría realizada en la Asamblea Nacional

Diputado Pérez Barboni respalda la auditoría

El diputado José Pérez Barboni (@PerezBarboni) se refirió a las diligencias que realizan los peritos de la Contraloría en la Asamblea Nacional y espera que tras la auditoría que se realice a las planillas se pueda dar una resolución más clara sobre qué hacer con la figura del… pic.twitter.com/odRpEQ2Y2t — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2025

El diputado espera que, tras esta revisión, se pueda clarificar el manejo de la figura del suplente y del personal permanente y transitorio en la Asamblea.

Asimismo, destacó la necesidad de verificar quiénes realmente están laborando y quiénes cobraban sin presentarse, mencionando las planillas 172, 002 y 001, esta última relacionada con las permanencias.