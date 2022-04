Diputado Vásquez: Fallo de la Corte sobre las licencias con sueldo le da un revés a los que buscan servirse del Estado

"La bancada independiente toda la distancia se ha pronunciado en contra de cualquier clase de fuero o privilegio, este adicional que venga a permitir que una persona electa por el voto popular no solamente cobre un salario, que a veces son bien altos, sino adicional uno por un trabajo en el Estado que no está haciendo. Durante la crisis económica de la pandemia hubo ciento de miles de personas que perdieron el empleo, mientras tanto algunos funcionarios tenían no un salario sino dos y en algunos casos hasta tres y esto no debe ser tolerado y yo creo que tenemos que analizar toda la ley y toda la Constitución para poder ir rompiendo esas posibilidades que no solamente debilitan el erario público, porque nos quitan dinero para una sola persona, sino que le quitan la plaza de empleo hoy tan necesaria a alguien y eso es fundamental entenderlo", destacó Vásquez.