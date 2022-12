Dirección de Cambio Climático de MiAmbiente fue premiada con un Latin American Leader Award

MiAmbiente señaló que los Latin American Leaders Awards es un evento organizado por The Global School for Social Leaders, organización no gubernamental, independiente y autofinanciada.

Por su parte, Ligia Castro de Doens, directora de Cambio Climático, explicó como el programa RTH Corporativo – Carbono ha vinculado al sector privado, público y sociedad civil para generar esfuerzos en conjunto en busca de impulsar la reducción de la huella de carbono.

MiAmbiente detalló que el RTH Corporativo – Carbono, es el primer programa de gestión de huella de carbono a nivel organizacional en Panamá y, que actualmente, ha logrado el registro de más de 100 organizaciones en su segundo ciclo de operación. Esto marca un hito nacional al lograr una de las metas establecidas dentro de la Contribución Determinada a Nivel Nacional Actualizada (CDN1 Actualizada).

"Es clave recalcar que el éxito de este programa se ha logrado por el trabajo en equipo con jóvenes profesionales apasionados por la acción climática global. Así como también, el compromiso y entusiasmo de las organizaciones participantes en el programa RTH Corporativo – Carbono", reseñó el ministerio.