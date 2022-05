Dirigentes de Barú anuncian paro y cierre en Paso Canoas desde este martes

Fuerzas vivas de Barú irán a paro desde este martes

Indican que si bien es cierto, representantes del Gobierno han sostenido reuniones con ellos, no se han establecido fechas concretas para la ejecución de los proyectos.

“La comisión nos ha pedido que estemos allí con ellos, hablemos, pero verdaderamente no hay soluciones, la comisión que vino ahora mismo no tiene soluciones para nosotros, no nos dan respuestas precisas ni concisas, nosotros sabemos que a 21 puntos del pliego de peticiones que nosotros hicimos en Presidencia, no están dándonos respuesta, nosotros queremos escuchar respuestas, propuestas que nos digan para tal fecha”, manifestó Yanis Araúz.

Por su parte el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlo Rognoni, en representación del Gobierno, indicó que con el pliego de peticiones han procedido a segmentarlo por autoridad competente o por rubro.

Indican que si bien es cierto representantes del Gobierno han sostenido reuniones con ellos, no se han establecido fechas concretas para la ejecución de los proyectos.