Eclipse lunar total este jueves: ¿Panamá tendrá una vista privilegiada?

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural y dándole su característico tono rojizo. Será el primer eclipse lunar total en casi tres años, convirtiéndose en una oportunidad única para los aficionados a la astronomía, especialmente en los países del hemisferio occidental, donde será perfectamente visible.

Embed - Dirección Nacional de Ciencias Espaciales - UTP on Instagram: " ¡Prepárate para el increíble Eclipse Lunar Total del 13 al 14 de marzo! En Panamá, tendremos una vista espectacular de este fenómeno astronómico. La luna se teñirá de un hermoso tono rojizo, conocido como "Luna de Sangre", que no querrás perderte. Aquí están las horas clave para que no te pierdas ni un momento de este evento celestial: Inicio del eclipse penumbral: 10:57 p.m. del 13 de marzo Inicio del eclipse parcial: 12:09 a.m. del 14 de marzo Inicio de la totalidad: 1:26 a.m. Máximo del eclipse: 1:58 a.m. Fin de la totalidad: 2:31 a.m. Fin del eclipse parcial: 3:48 a.m. Fin del eclipse penumbral: 5:00 a.m. Durante la fase de totalidad, que durará aproximadamente 1 hora y 5 minutos, la Luna adquirirá un tono rojizo característico, conocido como "Luna de Sangre". Este fenómeno es seguro de observar a simple vista, sin necesidad de equipos especiales."