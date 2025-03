Eclipse lunar 2025: ¿Cuándo será y dónde podrá verse?

Según la NASA, el evento comenzará a las 10:30 p.m. del 13 de marzo, alcanzando su punto máximo a las 00:20 a.m. del 14 de marzo, momento en el que la Luna se verá completamente roja. El eclipse finalizará a la 1:15 a.m., y el fenómeno completo concluirá a las 2:30 a.m.

Dónde podrá verse el eclipse lunar 2025

El eclipse lunar total de marzo de 2025 será visible en muchas partes del mundo, pero las mejores vistas se disfrutarán en América del Norte y América del Sur, donde las condiciones de observación serán óptimas. Los habitantes de Estados Unidos, Canadá y México, así como los países de América del Sur, tendrán una vista espectacular del fenómeno.

En África occidental, incluyendo Cabo Verde, Marruecos y Senegal, también se podrá observar el fenómeno, pero justo cuando la Luna se ponga.