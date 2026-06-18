Economía de Panamá crece 4.8% en el primer trimestre de 2026.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó que la economía panameña registró un crecimiento de 4.8% durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el informe sobre el Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República.

Este resultado refleja un sólido desempeño de la actividad económica nacional y supera ampliamente el crecimiento promedio observado en América Latina durante el mismo período. Asimismo, el crecimiento alcanzado en el primer trimestre ya supera la proyección anual de 3.9% estimada por organismos internacionales para Panamá en 2026, evidenciando un inicio de año más dinámico de lo previsto.

El reporte señala que el PIB alcanzó un valor de B/.22,550.7 millones, lo que representó un incremento de B/.1,032.2 millones en comparación con el mismo período de 2025.

Entre las actividades vinculadas a la economía interna que impulsaron este desempeño destacaron el comercio al por menor y al por mayor, la construcción, el transporte terrestre de pasajeros, los hoteles y restaurantes, las actividades inmobiliarias y empresariales, así como las artes, el entretenimiento, la creatividad y otras actividades de servicios. Estos resultados reflejan que el crecimiento está siendo amplio y diversificado, apoyado tanto por la inversión como por el consumo y los servicios.

En cuanto a los sectores orientados al intercambio con el resto del mundo, el informe destaca el crecimiento de las operaciones del Canal de Panamá, el transporte aéreo y las actividades comerciales desarrolladas en la Zona Libre de Colón, confirmando la fortaleza de las plataformas logísticas y de servicios internacionales del país.

Los resultados del PIB muestran que la economía nacional mantuvo una trayectoria de crecimiento al inicio de 2026, apoyada principalmente por el dinamismo del comercio, la construcción y los servicios, así como por el desempeño de actividades estratégicas vinculadas al comercio internacional.

Este desempeño económico se complementa con una mejora significativa en la percepción de riesgo soberano del país. Desde 2024, los indicadores de riesgo de Panamá se han reducido en más de 65%, reflejando una mayor confianza de los inversionistas en la sostenibilidad fiscal y en las perspectivas de crecimiento de la economía panameña.

El crecimiento registrado durante el primer trimestre de 2026 confirma que Panamá continúa avanzando en un proceso de estabilización económica con bases sólidas y un impulso genuino, sustentado en la recuperación de sectores estratégicos, el fortalecimiento de la confianza y la ejecución de inversiones públicas y privadas que contribuyen al desarrollo y la generación de empleo.