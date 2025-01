Embajadora de Nicaragua se reunirá con el Canciller para tratar temas clave, anuncia presidente Mulino

El presidente José Raúl Mulino anunció que la nueva Embajadora de Nicaragua presentará sus credenciales ante el Canciller de Panamá y aprovechará para discutir varios temas de importancia que no se pudieron tratar con la anterior Embajadora. Entre los temas que se destacaron, se abordó la cuestión del salvoconducto solicitado para el expresidente Ricardo Martinelli debido a su situación de salud.

Mulino aclaró que no tenía conocimiento de la solicitud de este salvoconducto, declarando: "Yo no sabía absolutamente nada, hasta esta mañana que te vi a ti sobre el tema de la operación", en referencia a la situación médica de Martinelli. Además, el mandatario subrayó que, hasta el momento, el gobierno panameño no ha recibido ninguna solicitud oficial para una operación en el caso de Martinelli.