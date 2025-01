Presidente Mulino se refiera a la relación entre China y Panamá

En su conferencia de prensa semanal, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino , abordó el tema de las relaciones diplomáticas con China, reafirmando que no existe ninguna discusión sobre cambios en este aspecto. El mandatario señaló que la relación actual es producto de una política heredada, subrayando que no es algo que su gobierno haya impulsado directamente.

“La relación con China la heredamos producto de la mentalidad maquiavélica (Juan Carlos Varela) de un enfermo y hemos tenido una relación que ni los chinos saben qué hacer con nosotros ni nosotros qué hacer con los chinos, esa es la verdad", afirmó Mulino, haciendo énfasis en que, aunque la relación sigue vigente, no se debe subestimar la importancia de otras alianzas.

El presidente reconoció la relevancia de China como un usuario importante del Canal de Panamá, además de la significativa comunidad china establecida en el país desde los tiempos previos a la independencia. Sin embargo, destacó que la relación más privilegiada de Panamá sigue siendo con Estados Unidos.

"Yo no puedo desconocer la importancia de la comunidad china en Panamá, pero es Estados Unidos la relación privilegiada que tenemos, no China", subrayó Mulino, reiterando que su gobierno no se dejará influenciar por presiones externas.

"Es Estados Unidos, la relación privilegiada que tenemos, no es China", reconoció este jueves el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, "por razones históricas, no existe un país sobre la tierra con el que tengamos una relación tan fluida, como dije al inicio, con altas y bajas,… pic.twitter.com/fB12rmnBFk — Telemetro Reporta (@TReporta) January 30, 2025

Además, el presidente dejó claro que su administración no se caracteriza por especular en temas de política internacional. “Ni mi gobierno se ha caracterizado por especular en materia de política internacional y menos en estos temas. Me lo tienen que demostrar y sobre una buena demostración entonces habrá acciones", aseguró. Mulino también resaltó que su gobierno no se maneja de manera improvisada, refiriéndose a las especulaciones sobre la relación con China y destacando que su administración tiene un enfoque serio y pragmático en estos asuntos.