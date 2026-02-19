En Carnavales, arzobispo José Domingo Ulloa pide respeto a la mujer: "No es espectáculo ni mercancía"

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta , hizo un llamado urgente a la conciencia nacional para frenar la degradación de la mujer en algunas manifestaciones públicas, especialmente durante celebraciones del carnaval, afirmando que “la mujer no es espectáculo ni mercancía”.

En un comunicado difundido por la Arquidiócesis de Panamá, el prelado advirtió que reducir a la mujer a objeto visual, instrumento de provocación o recurso publicitario provoca una herida profunda en la sociedad.

Ulloa subrayó que la verdadera libertad no consiste en la autoexposición sin límites, sino en reconocer la dignidad y el valor personal. Además, aclaró que el empoderamiento auténtico no debe confundirse con dinámicas que refuercen la cosificación.

José Domingo Ulloa: Carnaval con alegría, pero con respeto

Aunque reconoció el valor cultural e histórico del carnaval como expresión de identidad y encuentro social, el arzobispo señaló que esta festividad puede mantenerse alegre sin caer en la vulgaridad ni en la degradación.

Por ello, pidió a las autoridades y organizadores revisar normas y criterios de supervisión en las actividades, recordando que no todo se justifica en nombre del turismo o la rentabilidad.

También exhortó a patrocinadores y medios de comunicación a asumir una responsabilidad ética en la promoción de estos eventos, así como a las familias y agrupaciones a fomentar el respeto y la dignidad humana.

El líder de la Iglesia católica en Panamá reiteró que la institución no condena la alegría popular, sino aquellas prácticas que afectan la dignidad de la persona.

Las declaraciones fueron realizadas durante su homilía en la Catedral Metropolitana de Panamá, en el marco de la Misa de Cenizas celebrada el 18 de febrero de 2026.