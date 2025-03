¡EN VIVO! Presidente José Raúl Mulino en conferencia de prensa: Resumen de hoy, 27 de marzo

Live Blog Post

Presidente Mulino desmiente rumores sobre carta del Gobierno de EE. UU. a Panamá

“Yo no sé de dónde sacan estas cosas, no hay ninguna carta de ninguna índole, ni ninguna petición de nada con relación a semejante propósito. Mi gobierno no puede ir contra la historia, este país luchó para desmantelar las bases norteamericanas en nuestro territorio”, aseguró el presidente.