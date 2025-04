Live Blog Post

Martinelli reaccionó al vencimiento del salvoconducto para viajar a Nicaragua

"Era una vil trampa la que me estaban tratando de hacer. Por un lado, me estaban dando una supuesta salida, y por el otro lado, me querían joder, inventándome una serie de cosas. Con esta gente no se puede", dijo el exmandatario sobre su continuidad en la Embajada de Nicaragua.

