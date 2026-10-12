Panamá Nacionales - 12 de octubre de 2026 - 20:11
Escuelas particulares retoman clases este martes, colegios oficiales reanudan a partir del miércoles
El ministro de Educación, Ventura Vega dijo que las escuelas oficiales retomarán clases a partir de este martes, mientras que en los centros educativos oficiales iniciarán a partir del miércoles. Las actividades escolares fueron suspendidas desde el mediodía del pasado viernes 9 de octubre, luego de registrarse un sismo de magnitud 7.5 que remeció Panamá.