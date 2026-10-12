Terremoto en Panamá: MiCultura restringe acceso a iglesias y edificios históricos por daños

El Ministerio de Cultura ( MiCultura ) informó que realiza evaluaciones técnicas en iglesias, museos y edificaciones patrimoniales afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá. Las inspecciones preliminares identificaron daños en distintos inmuebles históricos, entre ellos la Catedral San Juan Bautista y el edificio de la Gobernación de Penonomé, en Coclé, clasificados inicialmente como inseguros y con acceso restringido.

Las verificaciones buscan determinar el alcance de las afectaciones, establecer medidas de seguridad y definir las intervenciones necesarias para proteger y recuperar el patrimonio cultural del país.

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¿Qué iglesias y edificios históricos resultaron afectados por el terremoto?

Según el informe preliminar de la Coordinación Técnica de la Unidad de Gestión de Proyectos de MiCultura, las principales afectaciones identificadas en Coclé corresponden a:

Catedral San Juan Bautista, en Penonomé: clasificada preliminarmente como inmueble inseguro y de acceso restringido.

Edificio de la Gobernación de Penonomé: también clasificado como inseguro y con acceso restringido.

Basílica Menor de Santiago Apóstol, en Natá de los Caballeros: presenta desprendimientos en la fachada, grietas y pérdida de tejas.

Museo Capilla San Juan de Dios, en Natá de los Caballeros: registra desprendimientos, grietas y afectaciones en la cubierta.

La entidad indicó que el uso de la Basílica Menor de Santiago Apóstol y del Museo Capilla San Juan de Dios permanecerá restringido mientras continúan las evaluaciones.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, aseguró que todas las iglesias afectadas recibirán atención.

Museos afectados por el terremoto en Panamá

El Ministerio de Cultura también identificó afectaciones en los siguientes espacios:

Museo de la Nacionalidad

Museo de Belisario Porras

Museo de Penonomé

Museo Regional de Aguadulce

Los reportes preliminares mencionan desprendimiento y desplazamiento de tejas, grietas, daños en elementos constructivos y afectaciones en vitrinas y objetos arqueológicos.

La directora de Proyectos Especiales de MiCultura, Yamileth Stanziola, explicó que los trabajos se desarrollarán por etapas. Inicialmente se realizarán labores de limpieza y aseguramiento de las áreas afectadas. Posteriormente, las evaluaciones especializadas permitirán definir las acciones de recuperación, rehabilitación o reconstrucción que correspondan.

Como medida inmediata, MiCultura activó su Plan de Manejo de Riesgos, con énfasis en rutas de evacuación y puntos de encuentro. Las inspecciones iniciales contaron con el apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y el Servicio de Protección Institucional (SPI).