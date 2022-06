Exmagistrado Harry Díaz: "Salida de Ayú Prado es un alivio para el sistema judicial, sin embargo queda un legado"

Flor Mizrachi Pregunta: Harry Díaz, exmagistrado de la CSJ

"La salida de Ayú Prado es un alivio para el sistema judicial definitivamente, porque es la cabeza de lo que yo siempre he denominado el lado oscuro de la Corte, sin embargo queda un legado y ese legado es la cantidad de nombramientos que de hicieron en el Sistema Penal Acusatorio de a dedo porque no se aplicó la Carrera Judicial, ya que él mismo con su grupo había bloqueado la implementación de la Carrera Judicial, entonces hay muchos funcionarios que no deberían estar allí y que nadie entiende el daño que estas personas, Ayú Prado, Fábrega, etcétera, hicieron a la administración de justicia”, declaró Harry Díaz en el programa Flor Mizrachi Pregunta.