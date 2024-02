Extranjeros, migración: Requisitos en Panamá para solicitar el permiso temporal de protección

Extranjeros, Panamá: ¿Qué es el Permiso Temporal de Protección?

El Permiso Temporal de Protección es una medida única que se aplica a aquellas personas que se encuentran en situación migratoria irregular y que no disponen de otra opción, siempre y cuando hayan estado en esa condición desde un año antes de la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo N° 112 del 13 de julio del 2023. Por lo tanto, si una persona llegó a Panamá recientemente, no será elegible para solicitar el permiso, y en caso de hacerlo, su solicitud no será admitida.