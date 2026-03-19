Feria San José de David: cabalgata reunirá a más de 10 mil jinetes

La tradicional cabalgata de la Feria San José de David en Chiriquí se perfila como uno de los eventos más grandes del país, con miles de jinetes y un amplio despliegue de seguridad.

Feria San José de David y la cabalgata más grande del país

El alcalde de David, Joaquín de León, aseguró que la actividad tendrá una extensión de 5.2 kilómetros y contará con la participación de más de 10 mil caballistas, consolidándose como la cabalgata más importante de Panamá.

Además, se han inscrito unas 35 delegaciones y se han emitido más de 150 permisos para tarimas y puntos de observación. Para garantizar la seguridad, se desplegarán cerca de 300 unidades entre estamentos como la Policía Nacional, Bomberos y SINAPROC, junto a un sistema de videovigilancia en toda la ruta.

El evento también genera un fuerte impacto económico, con una ocupación hotelera del 100% y un movimiento estimado de entre 50 y 60 millones de dólares durante los días de feria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034612458350874638?s=20&partner=&hide_thread=false “Es la cabalgata más importante del país, según los datos que hemos podido recabar. Tiene una longitud de 5.2 kilómetros, participan alrededor de 10 mil caballistas acá en el distrito de David”, Joaquín de León, alcalde del distrito de David, brinda detalles sobre la gran… pic.twitter.com/bNVekdt81z — Telemetro Reporta (@TReporta) March 19, 2026

Feria San José de David en vivo por RPC y Telemetro

La cabalgata será transmitida en vivo a través de las pantallas de RPC y Telemetro, llevando esta tradición a todo el país.

La cobertura especial permitirá a los televidentes disfrutar de cada detalle del recorrido, las delegaciones y el ambiente festivo, consolidando este evento como una vitrina cultural y turística de la provincia de Chiriquí.