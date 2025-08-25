Fiscalía de Colón y Guna Yala solicita ayuda para localizar a Frank Quiroz Acosta por robo

Fiscalía de Colón y Guna Yala solicita ayuda para localizar a Frank Quiroz Acosta.

Por Ana Canto La Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico (Hurto y Robo) de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar al ciudadano Frank Alberto Quiroz Acosta, con cédula de identidad 3-744-44, sobre quien se ha emitido una orden de aprehensión.

Esta solicitud forma parte de la investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio económico, en las modalidades de robo agravado, delitos contra la seguridad colectiva y asociación ilícita para delinquir, ocurridos el 11 de marzo de 2025, en el corregimiento de Barrio Sur, ciudad de Colón.

