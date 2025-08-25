Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2025 - 11:27

Fiscalía de Colón y Guna Yala solicita ayuda para localizar a Frank Quiroz Acosta por robo

Frank Alberto Quiroz Acosta es requerido por el Ministerio Público en Colón en el marco de una investigación por robo.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico (Hurto y Robo) de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar al ciudadano Frank Alberto Quiroz Acosta, con cédula de identidad 3-744-44, sobre quien se ha emitido una orden de aprehensión.

Esta solicitud forma parte de la investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio económico, en las modalidades de robo agravado, delitos contra la seguridad colectiva y asociación ilícita para delinquir, ocurridos el 11 de marzo de 2025, en el corregimiento de Barrio Sur, ciudad de Colón.

Quienes tengan información sobre la ubicación de Quiroz Acosta pueden comunicarse a los teléfonos 475-4826 o 475-4659 de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de Colón y Guna Yala, o a los números 475-4000 y 475-4001 de la Dirección de Investigación Judicial de Colón. Se garantiza reserva total de la información proporcionada.

