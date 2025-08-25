Fiscalía de Colón y Guna Yala solicita ayuda para localizar a Frank Quiroz Acosta por robo

La Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico (Hurto y Robo) de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar al ciudadano Frank Alberto Quiroz Acosta, con cédula de identidad 3-744-44, sobre quien se ha emitido una orden de aprehensión.
Quienes tengan información sobre la ubicación de Quiroz Acosta pueden comunicarse a los teléfonos 475-4826 o 475-4659 de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de Colón y Guna Yala, o a los números 475-4000 y 475-4001 de la Dirección de Investigación Judicial de Colón. Se garantiza reserva total de la información proporcionada.