Gobierno ordena Plan de Preservación Segura en mina de Donoso sin reactivar operaciones

"Luego de que la corte la suprema de justicia declaró inconstitucional la ley del contrato minero lo que llevó el cese inmediato de las operaciones de la mina. Al detenerse repentinamente las operaciones quedaron actividades pendientes y mucho material sensible almacenado y una operación industrial que necesita mantenimiento, supervisión uy control ambiental continúo", explicó el Ministro Moltó.

Aclaró enfáticamente que este plan no implica la reactivación de la mina:

"Esta decisión y que quede claro no implica la activación de la mina, una vez más el plan de preservación y gestión no implica la reactivación de la mina"

Según explicó el ministro, el plan de preservación y gestión segura se aplica en estos casos para evitar riesgos para el medio ambiente y garantizar la seguridad en la zona, mientras el Gobierno define los próximos pasos sobre el futuro del yacimiento.