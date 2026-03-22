Los Santos Nacionales -  22 de marzo de 2026 - 14:15

Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco de Los Santos suspenderá servicio eléctrico este lunes

El MINSA informó que las labores en el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas de Los Santos requerirán la suspensión temporal del suministro eléctrico.

Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco de Los Santos.

Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco de Los Santos.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región de Salud de Los Santos, informa que la empresa Naturgy Panamá realizará trabajos de reparación en el sistema eléctrico del Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas.

Estas labores requerirán la suspensión temporal del suministro eléctrico este lunes 23 de marzo, en un horario estimado de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Durante este periodo, el hospital activará sus planes de contingencia para garantizar la atención en las áreas críticas. Asimismo, se mantendrá el servicio regular para los pacientes que acudan al centro y, de ser necesario, se coordinará el traslado oportuno a otras instalaciones de salud de la provincia.

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