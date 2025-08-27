Hospital Santo Tomás recibirá B/.340 mil extra en contrato de alimentos

El Consejo de Gabinete aprobó este martes la Resolución N.° 90-25, que autoriza la celebración de la Adenda N.°2 al contrato de suministro N.°01-2023 entre el Patronato del Hospital Santo Tomás y la empresa Consorcio Procesadora/Nikos, S.A.

La adenda contempla el suministro adicional de 41,012 unidades de alimentos preparados, destinados a pacientes, personal médico, administrativo y enfermeras del hospital. El monto total de esta adición asciende a B/.340,005, desglosado en remanente de consumo del año 2024 por B/.136,996.20 y un incremento por B/.203,009.40 correspondiente a la vigencia del contrato, elevando el contrato total a B/.8,170,034.40.

Gobierno aprueba adenda al contrato de alimentos del Hospital Santo Tomás

Hospital Santo Tomás. TReporta

El Patronato del Hospital Santo Tomás explicó, mediante la nota N.°018/SND/HST de 13 de enero de 2025, que durante el periodo del contrato se registraron eventos extraordinarios en octubre y noviembre de 2023, además de la apertura de una nueva sala de hemodiálisis, lo que incrementó la cantidad de pacientes y personal atendido entre marzo y diciembre de 2023.

Estos factores generaron mayor demanda de alimentos preparados, por lo que se requirió incrementar el suministro a 41,012 unidades, alcanzando un total de 1,650,512 unidades entregadas durante la vigencia del contrato.