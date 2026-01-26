Panamá Nacionales -

Instalan Comisión para la Integración de los Servicios Públicos de Salud

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) llevaron a cabo la instalación de la Comisión para la Integración de los Servicios Públicos de Salud de las regiones de Herrera y Los Santos, con la finalidad de “optimizar la red de servicios, mejorar la atención a la población y fortalecer el sistema público de Salud", con lo cual los pacientes asegurados y no asegurados podrán acceder a una red combinada de instalaciones.