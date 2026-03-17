Panamá Oeste Nacionales -  17 de marzo de 2026 - 17:53

Investigan desaparición de joven de 21 años vista por última vez en Veracruz

De acuerdo con los testimonios, la desaparición de la joven fue vista por última vez abordando un vehículo blanco con varios sujetos.

Investigan desaparición de la joven de 21 años

Investigan desaparición de la joven de 21 años,  Lisseth Pacheco.

MP
Ana Canto
Por Ana Canto

La Primera Subregional de Arraiján inició una investigación por la presunta comisión del delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de persona desaparecida, en perjuicio de Lisseth Ruth Pacheco Harrington, de 21 años. La joven fue vista por última vez el pasado 16 de marzo de 2026.

Según el reporte de sus familiares, las señas particulares de Lisseth son:

  • Descripción física: Tez blanca, contextura delgada, estatura aproximada de 1.60 m, cara redonda, nariz pequeña y perfilada.
  • Rasgos faciales: Ojos redondos, cejas pobladas, labios grandes y delgados.
  • Cabello: Color rojo, con un largo hasta los hombros.
  • Seña particular: Mantiene un tatuaje en la espalda con el nombre “Raybert”.

De acuerdo con los testimonios, la joven fue vista por última vez abordando un vehículo blanco con varios sujetos en las inmediaciones de la tienda Jhon, cerca de la estación de Bomberos en el corregimiento de Veracruz.

Se exhorta a la ciudadanía a brindar cualquier información que ayude a dar con su paradero. Puede comunicarse a la Primera Subregional de Arraiján a los teléfonos 346-1790 / 346-1791, o a la Subdirección de Investigación Judicial de Cerro Silvestre al 346-2060. La información será tratada con estricta confidencialidad.

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