Investigan hallazgo de un cuerpo sin vida frente a bar billar en Changuinola

Las autoridades judiciales y policiales en la provincia de Bocas del Toro iniciaron las investigaciones tras el hallazgo de un cuerpo sin vida frente a un bar billar , ubicado en el distrito de Changuinola.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo fue encontrado en horas recientes, lo que motivó el acordonamiento del área para permitir el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios por parte de los peritos forenses.

Hallan cuerpo sin vida frente a bar billar en Changuinola

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2014024506126320003?s=20&partner=&hide_thread=false Las autoridades en Bocas del Toro desarrollan las investigaciones tras el hallazgo de un cuerpo sin vida frente a un bar billar en el distrito de Changuinola. pic.twitter.com/3PlYQwczsV — Telemetro Reporta (@TReporta) January 21, 2026

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad de la víctima ni las causas de la muerte, mientras el Ministerio Público adelanta las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y han señalado que se mantienen las investigaciones en curso, a fin de determinar si se trata de un hecho violento y establecer posibles responsabilidades.