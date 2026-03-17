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Joven en Colón denuncia la muerte de sus dos perros por mal procedimiento policial

El joven Josué Alarcón denuncia la muerte de sus dos perros por asfixia y calor, luego de que quedaron dentro de su auto afuera de la estación policial de Buena Vista, en Colón, a donde él fue llevado por unidades de la Policía Nacional por supuestamente alterar el orden público. Las mascotas estuvieron encerradas durante al menos seis horas dentro del vehículo y al ser liberado las encontró sin vida.