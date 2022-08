"La planilla del Estado es responsabilidad de cada entidad, yo no nombro", contralor Solís

Contralor Solís señala que ha encontrado incorreciones y esto no implica actos de corrupción TReporta

"Para nosotros poder darnos cuenta, mira, la planilla del Estado es responsabilidad de cada entidad, no de la Contraloría. Yo no nombro, yo reviso al momento de nombrar que no haya doble salario y aquí hubo un tema importante en un momento dado que se habló que había un grupo de personas que estaba cobrando en el Estado doble salario, cuando fuimos a ver había una sola persona en esa situación y porque el sistema detectó que la cédula era 1- y había sido ingresada 01-, entonces no lo detectó el sistema e hicimos la correcciones", explicó Solís

Sobre este tema el contralor añadió que de acuerdo a la planilla del sector público al mes de diciembre del 2021 era de 260,838 empleados; y a junio de 2022 (primer trimestre), la planilla tiene un total de 256,579, lográndose disminuir unas 4,259 contrataciones en este sector, sin embargo admitió que la planilla creció un 5% con respecto a la planilla de la gestión anterior.

Por otro lado, el contralor explicó que parte del crecimiento de la planilla se dio debido a la pandemia, debido a la contratación de personal de salud, y que ayudaban con el manejo de los programas sociales.

"Para reducir el gasto público, ha habido una contención del gasto público en la Asamblea Nacional, contención de casi el 25%, es decir 56 millones de dólares menos en la Asamblea, en el Gobierno Central, en estos dos años, que han pasado hasido 3,500 millones de dólares", señaló Solís, quien acotó que el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, ha sido responsable al hacer los ajustes correspondientes sobre los subsidios.

"Se han realizado 88 auditorías terminadas y por aprobación, 51 auditorías han sido entregadas a las autoridades correspondientes, que se hicieron en la Contraloría siendo yo contralor", detalló Solís.

El contralor hizo un llamado a las personas que crean que se está causando una lesión patrimonial que hagan las denuncias en las instancias correspondientes para verificar si se está incurriendo en un delito.