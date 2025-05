¡LO ÚLTIMO! Periodista Solangel Ruíz es amenazada con cuchillo durante cobertura en Veraguas

Periodista Solangel Ruíz es amenazada con un cuchillo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1920118858343457258&partner=&hide_thread=false #CuartoPoder | Un hombre intentó agredir con un cuchillo a la periodista @RuizSolangel, corresponsal de #TReporta en la provincia de Veraguas, cuando esta realizaba una cobertura.



"Tenía un cuchillo, venía por la parte de atrás de mí, no me percaté, venía con un cuchillo y dice… pic.twitter.com/eDpPwua7Pu — Telemetro Reporta (@TReporta) May 7, 2025

"Tenía un cuchillo, venía por la parte de atrás de mí, no me percaté, venía con un cuchillo y dice 'te voy a matar'. La persona que prácticamente me salvó le dice 'deja a la periodista, ella está haciendo su trabajo'", relató Ruíz.

El incidente generó preocupación entre colegas del gremio periodístico y se espera que las autoridades investiguen lo ocurrido para garantizar la seguridad de los comunicadores en el ejercicio de sus funciones.