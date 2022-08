Magistrado del Tribunal de Cuentas dice que no se arrepiente de sus declaraciones

AN

El magistrado del Tribunal de Cuentas de Panamá, Alberto Cigarruista, dijo que no se arrepiente de las declaraciones que emitió en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN), en las que afirmó que “todos robamos”.

Las polémicas declaraciones generaron rechazo, sectores de la sociedad le pidieron al magistrado del Tribunal de Cuentas no generalizar y aclarar sus afirmaciones.

Según Cigarruista, logró el objetivo de que la ciudadanía preste atención al tema de la corrupción en el país.

“Todos robamos, porque el que no roba plata, roba tiempo”, sostuvo Alberto Cigarruista.

A juicio de Cigarruista, para atacar problemas de corrupción es necesario fortalecer las leyes del país y reformar la Constitución.

“El que roba al país 25 años de cárcel, pero no, yo le robo al país me condenan y me dan medida cautelar para que vaya a limpiar el parque", expresó.

Detalló que actualmente en el Tribunal de Cuentas hay 221 casos, aseguró que esa entidad está haciendo su trabajo para cumplir con la ley.

"Señores presidente de la República, vicepresidente, señores ministros, señores diputados, señores de la Corte Suprema de Justicia hagamos un esfuerzo para poner orden", agregó.