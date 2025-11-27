Panamá Nacionales -  27 de noviembre de 2025 - 12:30

MEDCOM firma alianza con Speed Networks Panamá

En el nuevo convenio, los clientes de Speed Networks podrán acceder a los contenidos de MEDCOM en calidad HD.

La Corporación MEDCOM firmó un convenio con la empresa Speed Networks Panamá, con el objetivo de transmitir sus señales a través de un nuevo servicio de video que se lanzará a inicios de 2026. Este contenido estará disponible en los canales de televisión abierta Telemetro, RPC y Oye TV, así como en sus emisoras de radio.

De acuerdo con Jorge Karikas, director de Administración y Finanzas de MEDCOM, Speed Networks ha brindado servicios de internet en varias provincias del país y ahora ha decidido ampliar su oferta.

Asimismo, señaló que los clientes de la empresa podrán acceder a los contenidos de MEDCOM en calidad HD.

Por su parte, Speed Networks Panamá destacó que esta alianza representa un paso importante para su crecimiento, con miras a seguir expandiendo sus servicios.

