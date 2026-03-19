Panamá Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 15:59

Medicinas más baratas: Minsa aplicará subasta en reversa en Panamá

El Minsa implementará la subasta en reversa para comprar medicamentos a menor precio sin afectar su calidad.

Minsa aplicará subasta en reversa en Panamá

Minsa aplicará subasta en reversa en Panamá

@Minsa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa) avanza en la implementación de la subasta en reversa, un mecanismo innovador de compra que busca reducir el costo de los medicamentos sin comprometer su calidad, seguridad y eficacia.

El director nacional de Medicamentos e Insumos, Eric Conte, explicó que esta estrategia forma parte de lo establecido en la Ley 419, orientada a optimizar los procesos de adquisición en el sector salud.

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La subasta en reversa consiste en un sistema electrónico donde los proveedores compiten ofreciendo precios cada vez más bajos, a diferencia de las subastas tradicionales.

“Se establece un precio de referencia y los participantes presentan ofertas descendentes hasta adjudicar al mejor postor que cumpla con los estándares de calidad”, detalló Conte.

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Compras conjuntas y apoyo internacional

Actualmente, el Minsa desarrolla distintos mecanismos de adquisición, entre ellos:

  • Compras conjuntas con la Caja de Seguro Social
  • Compras por precio único
  • Adquisiciones a través de la Organización Panamericana de la Salud
  • Subasta en reversa

Para estas compras, se maneja una propuesta aproximada de B/.13 millones.

Medicamentos incluidos

En esta primera fase se contempla la compra de 23 medicamentos y cerca de 25 renglones de insumos médicos, entre ellos:

  • Ambroxol jarabe
  • Amoxicilina 500 mg
  • Beclometasona
  • Bromhexina
  • Cefalexina
  • Claritromicina
  • Clorfeniramina

Próximos pasos

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En las próximas semanas, el Minsa reforzará la comunicación con proveedores, quienes deberán cumplir requisitos técnicos antes de participar en el proceso.

Posteriormente, se realizará una reunión de homologación y el primer acto de subasta se llevará a cabo en el sistema Panamá Compras. La entidad reiteró que esta iniciativa busca garantizar el acceso a medicamentos seguros, eficaces y a precios más accesibles para la población.

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