Canal de Panamá coordina con el IDAAN reparación tras corte de agua en Albrook

Albrook amaneció sin agua: esto se sabe de la avería según el Canal

El Canal de Panamá informó que el sistema de abastecimiento de agua en el sector de Albrook se encuentra sin suministro desde el pasado martes 18 de marzo, debido a una rotura detectada en un área externa a su infraestructura.

Albrook sin agua por avería externa: Canal coordina con IDAAN

De acuerdo con el informe oficial, la incidencia no se originó dentro de las instalaciones del Canal, pero ha afectado directamente el suministro de agua en la zona. Desde que se identificó la falla, se iniciaron coordinaciones con el IDAAN para avanzar en la reparación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/canaldepanama/status/2034723991244452042?s=20&partner=&hide_thread=false Situación de desabastecimiento pic.twitter.com/yZ4fNykRnj — Canal de Panamá (@canaldepanama) March 19, 2026

Trabajos en curso

Durante este jueves 19 de marzo, personal técnico mantiene seguimiento constante a las labores, con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

El Canal de Panamá lamentó los inconvenientes ocasionados y agradeció la comprensión de los usuarios afectados por esta situación.