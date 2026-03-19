Panamá Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 15:34

Canal de Panamá coordina con el IDAAN reparación tras corte de agua en Albrook

El sistema de agua en Albrook está desabastecido por una rotura externa. El Canal de Panamá e IDAAN, trabajan para restablecer el servicio.

Albrook amaneció sin agua: esto se sabe de la avería según el Canal

Albrook amaneció sin agua: esto se sabe de la avería según el Canal

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Canal de Panamá informó que el sistema de abastecimiento de agua en el sector de Albrook se encuentra sin suministro desde el pasado martes 18 de marzo, debido a una rotura detectada en un área externa a su infraestructura.

Albrook sin agua por avería externa: Canal coordina con IDAAN

De acuerdo con el informe oficial, la incidencia no se originó dentro de las instalaciones del Canal, pero ha afectado directamente el suministro de agua en la zona. Desde que se identificó la falla, se iniciaron coordinaciones con el IDAAN para avanzar en la reparación.

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Trabajos en curso

Durante este jueves 19 de marzo, personal técnico mantiene seguimiento constante a las labores, con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

El Canal de Panamá lamentó los inconvenientes ocasionados y agradeció la comprensión de los usuarios afectados por esta situación.

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