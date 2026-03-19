Tensión marítima: China intensifica controles a barcos con bandera panameña

Las inspecciones a buques con bandera panameña en puertos de China han registrado un aumento significativo en marzo de 2026, en medio de tensiones vinculadas al manejo de puertos relacionados con el Canal de Panamá.

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Según registros de la Tokyo MOU, de las 66 detenciones de buques realizadas en puertos chinos en lo que va de marzo, 46 corresponden a embarcaciones con bandera panameña, lo que representa cerca del 70% del total.

La cifra marca un incremento notable en comparación con años anteriores:

Marzo 2025 : 32 de 94 detenciones

: 32 de 94 detenciones Marzo 2024: 13 de 53 detenciones

Cambio en la tendencia entre China y Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034629361047912929?s=20&partner=&hide_thread=false China ha intensificado las inspecciones sobre los barcos con bandera panameña que ingresan en sus puertos, una medida que puede interpretarse como represalia por la decisión de la Justicia de ese país de anular contratos de gestión de dos puertos del Canal de Panamá operados por… pic.twitter.com/4WNdIwDfD9 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 19, 2026

Históricamente, la proporción de buques panameños detenidos oscilaba entre el 21% y el 42%, con una excepción en 2020 por la pandemia. El repunte actual posiciona a Panamá como el pabellón más afectado en los controles portuarios chinos.

Motivos de las inspecciones

Las detenciones se deben principalmente a:

Deficiencias en seguridad marítima

Fallas en sistemas contra incendios

Problemas de contaminación acuática

Irregularidades en documentación

Condiciones laborales de la tripulación

En promedio, las inmovilizaciones duran entre uno y cinco días, aunque algunos casos se prolongan más.

Contexto geopolítico

El aumento de controles ocurre en un contexto de tensiones tras decisiones judiciales relacionadas con contratos de gestión portuaria vinculados a la empresa hongkonesa CK Hutchison.

Fuentes del sector marítimo señalan que esta intensificación podría interpretarse como una medida de presión por parte de Pekín, en medio de la disputa internacional en torno al Canal de Panamá.

Mientras Cancillería de China indicó no estar al tanto de la situación, reiteró previamente que defenderá los intereses de sus empresas. Por su parte, autoridades panameñas han reconocido un refuerzo en las inspecciones a buques con su pabellón en puertos chinos.

FUENTE: EFE