Panamá Nacionales -  15 de marzo de 2026 - 10:40

Melissa Burns llega a Panamá para el Festival Aéreo Guararé 2026

La piloto estadounidense Melissa Burns participará en el Festival Aéreo Guararé 2026, que se realizará este 15 de marzo en el Aeródromo Augusto Vergara.

Festival Aéreo Guararé 2026

Festival Aéreo Guararé 2026

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La reconocida piloto estadounidense Melissa Burns, destacada a nivel mundial en acrobacia extrema, salto BASE y wingsuit, ya se encuentra en Panamá para participar en el Festival Aéreo Guararé 2026.

A su llegada, Burns fue recibida por el subdirector general de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, Abdel Martínez Espinosa, junto a su equipo de trabajo.

Cuándo y dónde será el Festival Aéreo

El Festival Aéreo Guararé 2026 se realizará este domingo 15 de marzo, a partir de las 9:00 a.m., en el Aeródromo Augusto Vergara, ubicado en Guararé.

El costo de entrada será:

  • Adultos: $3.00
  • Niños: $1.00

Los boletos podrán adquirirse en taquilla el mismo día del evento.

Medidas de seguridad para los asistentes

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Para garantizar la seguridad de los asistentes y el adecuado desarrollo de las exhibiciones aéreas, las autoridades informaron que estará prohibido el ingreso de:

  • Drones
  • Cometas
  • Coolers o hieleras
  • Armas de fuego
  • Objetos punzocortantes

El evento reunirá a pilotos, aficionados a la aviación y familias que podrán disfrutar de exhibiciones aéreas y actividades recreativas.

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