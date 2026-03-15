Melissa Burns llega a Panamá para el Festival Aéreo Guararé 2026

La reconocida piloto estadounidense Melissa Burns, destacada a nivel mundial en acrobacia extrema, salto BASE y wingsuit, ya se encuentra en Panamá para participar en el Festival Aéreo Guararé 2026.

A su llegada, Burns fue recibida por el subdirector general de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, Abdel Martínez Espinosa, junto a su equipo de trabajo.

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Cuándo y dónde será el Festival Aéreo

El Festival Aéreo Guararé 2026 se realizará este domingo 15 de marzo, a partir de las 9:00 a.m., en el Aeródromo Augusto Vergara, ubicado en Guararé.

El costo de entrada será:

Adultos: $3.00

Niños: $1.00

Los boletos podrán adquirirse en taquilla el mismo día del evento.

Medidas de seguridad para los asistentes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2033023048857670035&partner=&hide_thread=false La reconocida piloto estadounidense, Melissa Burns, figura de talla mundial en acrobacia extrema, salto BASE y wingsuit, ya se encuentra en Panamá parta participar en el Festival Aéreo Guararé 2026.



Burns fue recibida por el subdirector general de la Autoridad Aeronáutica Civil… pic.twitter.com/v8jxoojmO5 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 15, 2026

Para garantizar la seguridad de los asistentes y el adecuado desarrollo de las exhibiciones aéreas, las autoridades informaron que estará prohibido el ingreso de:

Drones

Cometas

Coolers o hieleras

Armas de fuego

Objetos punzocortantes

El evento reunirá a pilotos, aficionados a la aviación y familias que podrán disfrutar de exhibiciones aéreas y actividades recreativas.