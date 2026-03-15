Melissa Burns llega a Panamá para el Festival Aéreo Guararé 2026

La reconocida piloto estadounidense Melissa Burns, destacada a nivel mundial en acrobacia extrema, salto BASE y wingsuit, ya se encuentra en Panamá para participar en el Festival Aéreo Guararé 2026.
Cuándo y dónde será el Festival Aéreo
El Festival Aéreo Guararé 2026 se realizará este domingo 15 de marzo, a partir de las 9:00 a.m., en el Aeródromo Augusto Vergara, ubicado en Guararé.
El costo de entrada será:
- Adultos: $3.00
- Niños: $1.00
Los boletos podrán adquirirse en taquilla el mismo día del evento.
Medidas de seguridad para los asistentes
Para garantizar la seguridad de los asistentes y el adecuado desarrollo de las exhibiciones aéreas, las autoridades informaron que estará prohibido el ingreso de:
- Drones
- Cometas
- Coolers o hieleras
- Armas de fuego
- Objetos punzocortantes
El evento reunirá a pilotos, aficionados a la aviación y familias que podrán disfrutar de exhibiciones aéreas y actividades recreativas.