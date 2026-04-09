Menor de 7 años, Javierys Hurtado, es localizada tras alerta Amber en Chitré.

El Ministerio Público informó que Javierys Hurtado, la menor de 7 años desaparecida desde la madrugada de este jueves en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, fue localizada con éxito. Su desaparición había sido difundida previamente mediante una Alerta Amber.
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#Localizada| La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la @PGN_PANAMA informa que a través de la Personería Municipal de Los Santos, se logró la ubicación de la menor J.M.H.C, de 7 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida y mantenía Alerta Amber. pic.twitter.com/WcHK7Vhi28— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) April 9, 2026