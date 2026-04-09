Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 10:05

Menor de 7 años, Javierys Hurtado, es localizada tras alerta Amber en Chitré

En su momento la búsqueda elevó el nivel de riesgo la desaparición de la menor y activó protocolos de búsqueda más estrictos.

Menor de 7 años

Menor de 7 años, Javierys Hurtado, es localizada tras alerta Amber en Chitré.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público informó que Javierys Hurtado, la menor de 7 años desaparecida desde la madrugada de este jueves en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, fue localizada con éxito. Su desaparición había sido difundida previamente mediante una Alerta Amber.

En su momento, las autoridades descartaron que se tratara de una sustracción familiar, factor que elevó el nivel de riesgo y activó protocolos de búsqueda más estrictos. Un operativo de las unidades de seguridad pública se mantuvo desplegado hasta dar con el paradero de la niña.

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