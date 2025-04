Mi Ambiente encuentra a 12 excursionistas que ingresaron al Parque Nacional Volcán Barú sin registro.

El Ministerio de Ambiente ( Mi Ambiente ) informó que, durante un recorrido de monitoreo, guardaparques del Parque Nacional Volcán Barú se encontraron a un grupo de 12 personas que ingresaron por un punto no autorizado y se dirigían hacia la cima del área protegida. Los excursionistas no contaban con guía turístico nos e habían registrado en el puesto de control de Los Llanos, corregimiento de Paso Ancho, distrito de Tierras Altas.

Realizar la reservación y el pago correspondiente.

Registrar al guía turístico.

Hacer el registro físico de entrada en los puestos de control.

Asimismo, se exhorta al cumplimiento de las normativas del sitio: no hacer fogatas, no consumir licor, no arrojar basura, no dañar la infraestructura y no extraer fauna o flora del área protegida.