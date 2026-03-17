MiCultura abre convocatoria para beca de estudios de cine en la India

Un panameño tendrá la oportunidad de estudiar cine en India gracias a la nueva convocatoria lanzada por Ministerio de Cultura ( MiCultura ), en conjunto con la Embajada de Panamá en el país asiático.

Requisitos y perfil del aspirante en MiCultura

La convocatoria de MiCultura está dirigida a profesionales y entusiastas del sector audiovisual que busquen potenciar sus conocimientos en el extranjero. Los interesados en aplicar a esta beca deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser de nacionalidad panameña y mayor de 20 años.

Poseer dominio fluido del idioma inglés.

Tener experiencia comprobable en cine, televisión o medios audiovisuales.

Presentar hoja de vida o perfil profesional actualizado.

Entregar un portafolio de trabajos realizados.

Adjuntar una carta de motivación explicando por qué desean participar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034000127141286260?s=20&partner=&hide_thread=false Un panameño tendrá la oportunidad de estudiar cine en India. @MiCulturaPma anunció la convocatoria para aplicar a una beca para cursar estudios por tres meses en la Asian Academy of Film & Television (Aaft), iniciativa apoyada por la Embajada de Panamá en India y la Cámara… pic.twitter.com/Xy8yuwcwzK — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026

Beneficios y proceso de aplicación ante MiCultura

La beca gestionada por la entidad es de cobertura integral, incluyendo la matrícula del programa, alojamiento en residencia estudiantil y alimentación. Además, la Dirección de Cine de MiCultura cubrirá los gastos de traslado hacia la India.

Los profesionales interesados tienen como fecha límite el 27 de marzo de 2026 para remitir su documentación completa al correo electrónico [email protected], aprovechando esta iniciativa apoyada por la Cámara Internacional de Medios de India.