Beca Fulbright 2026: panameños podrán estudiar maestría en EE. UU.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció que ya se encuentran abiertas las solicitudes para la Beca Fulbright CORES , dirigida a panameños interesados en cursar estudios de maestría en Estados Unidos. Según informó la embajada, los interesados podrán enviar sus solicitudes hasta el 3 de mayo de 2026 para optar por este programa académico internacional.

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La convocatoria está dirigida principalmente a catedráticos universitarios, con el objetivo de que puedan obtener un título de maestría o doctorado en universidades estadounidenses, fortaleciendo así el desarrollo académico y profesional de docentes en Panamá.

Beca completa

La Beca Fulbright CORES es considerada una beca completa, ya que cubre el 100% de los gastos relacionados con los estudios. Este programa forma parte de la iniciativa internacional Programa Fulbright, que promueve el intercambio académico entre países.

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Obtén más información y aplica:… pic.twitter.com/LvdEyLiKHC — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) March 13, 2026

Beneficios de la beca

Entre los principales beneficios del programa se incluyen:

Boleto aéreo ida y vuelta entre Panamá y Estados Unidos

entre Panamá y Estados Unidos Costos de matrícula que no sean cubiertos por la universidad

que no sean cubiertos por la universidad Estipendio mensual para vivienda y alimentación

para vivienda y alimentación Seguro médico durante el programa

durante el programa Cobertura de gastos e impuestos relacionados con la beca

Cómo aplicar

Las personas interesadas en conocer los requisitos completos y realizar su postulación pueden visitar el portal oficial de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Para más información y aplicar, ingrese al siguiente enlace: https://pa.usembassy.gov/es/programs-for-youth-es/#core