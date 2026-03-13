Panamá Nacionales -  13 de marzo de 2026 - 11:10

Beca Fulbright 2026: panameños podrán estudiar maestría en EE. UU.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció que ya están abiertas las solicitudes para la beca Fulbright CORES 2026 para cursar maestrías en EE. UU.

Beca Fulbright 2026

Beca Fulbright 2026

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció que ya se encuentran abiertas las solicitudes para la Beca Fulbright CORES, dirigida a panameños interesados en cursar estudios de maestría en Estados Unidos. Según informó la embajada, los interesados podrán enviar sus solicitudes hasta el 3 de mayo de 2026 para optar por este programa académico internacional.

La convocatoria está dirigida principalmente a catedráticos universitarios, con el objetivo de que puedan obtener un título de maestría o doctorado en universidades estadounidenses, fortaleciendo así el desarrollo académico y profesional de docentes en Panamá.

Beca completa

La Beca Fulbright CORES es considerada una beca completa, ya que cubre el 100% de los gastos relacionados con los estudios. Este programa forma parte de la iniciativa internacional Programa Fulbright, que promueve el intercambio académico entre países.

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Beneficios de la beca

Entre los principales beneficios del programa se incluyen:

  • Boleto aéreo ida y vuelta entre Panamá y Estados Unidos
  • Costos de matrícula que no sean cubiertos por la universidad
  • Estipendio mensual para vivienda y alimentación
  • Seguro médico durante el programa
  • Cobertura de gastos e impuestos relacionados con la beca

Cómo aplicar

Las personas interesadas en conocer los requisitos completos y realizar su postulación pueden visitar el portal oficial de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Para más información y aplicar, ingrese al siguiente enlace: https://pa.usembassy.gov/es/programs-for-youth-es/#core

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