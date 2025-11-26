Migración deporta a 28 colombianos y expulsa a 5 vinculados al tráfico internacional de drogas

El Servicio Nacional de Migración(SNM) informó que un total de 28 ciudadanos colombianos fueron deportados y otros 5 expulsados hacia su país de origen en un vuelo que partió desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, como parte de las acciones para reforzar la seguridad nacional.
Según detalló la entidad, las cinco personas expulsadas mantenían antecedentes por tráfico internacional de drogas, tráfico y porte ilegal de armas, delitos que los vinculan con actividades del crimen organizado y que representan una amenaza para la seguridad pública y el orden interno de Panamá.
Migración deporta a 28 colombianos
La deportación y expulsión se llevó a cabo bajo los procedimientos establecidos en la legislación migratoria panameña, que faculta a la autoridad a retirar del territorio nacional a quienes incumplan las leyes o representen riesgos para el país.
El SNM reiteró que mantiene operativos permanentes en conjunto con otras instituciones de seguridad para garantizar el control migratorio, la prevención del delito y la protección de la población.