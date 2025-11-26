Sin acuerdo en Taboga por el precio del pasaje marítimo

Sin acuerdo en Taboga por el precio del pasaje.

Este miércoles 26 de noviembre se realizó una nueva reunión entre representantes del Órgano Ejecutivo, transportistas, comerciantes y residentes de la isla de Taboga , con el objetivo de lograr un consenso sobre el precio del pasaje marítimo.

Los moradores han solicitado el congelamiento del precio mientras se acuerda oficialmente el costo del servicio, ya que afirman que no han sido tomados en cuenta en las decisiones adoptadas por las empresas transportistas.

Durante la reunión, se confirmó que el muelle de Isla Taboga permanecerá abierto, anunció la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, quien exhortó a las empresas a continuar brindando el servicio de transporte marítimo.

Los residentes solicitan que el costo del pasaje se mantenga en B/. 20.00. Actualmente, una empresa mantiene un precio accesible para la población; sin embargo, dos empresas aún deben definir si conservarán los nuevos ajustes tarifarios o si los reducirán.

Para este fin de semana largo, se prevé un incremento en el número de visitantes a la isla.