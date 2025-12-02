Panamá Nacionales -

Miles de consumidores aprovechan las naviferias en Chiriquí, Herrera y Los Santos

A las 4:50 a.m. de este martes arrancó la venta de la naviferia de Bugaba, uno de los primeros puntos de distribución de las cajas navideñas en Chiriquí. El director general del IMA, Nilo Murillo, calificó la actividad como muy exitosa, y señaló que mañana se desplazará a Boquete, Dolega y Gualaca, al igual que en El Rincón, El Limón, Santa María y Los Canelos, en Las Minas y Los Pozos, en la provincia de Herrera, y en Pedasí, Tonosí y Macaracas, en la provincia de Los Santos.