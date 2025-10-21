Miles de devotos llegan a Portobelo para rendir honor al Cristo Negro

Los devotos de Jesús Nazareno de Portobelo , conocido popularmente como el Cristo Negro, continúan llegando al Santuario San Felipe para rendirle honor y agradecer los milagros recibidos.

Desde tempranas horas, peregrinos de distintas provincias del país han iniciado su recorrido hacia el histórico pueblo de Portobelo, en la provincia de Colón, para cumplir promesas y participar en una de las manifestaciones religiosas más importantes de Panamá.

En el corregimiento de Sabanitas, los caminantes aprovechan para descansar y abastecerse antes de continuar su trayecto hacia el santuario, donde expresan su fe mediante oraciones, cantos y actos de agradecimiento.

Devotos llegan a Portobelo para venerar al Cristo Negro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980596465555673304&partner=&hide_thread=false En la iglesia San Felipe de Portobelo los peregrinos agradecen con fe y devoción al Cristo Negro. pic.twitter.com/PggmQHjkfA — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2025

La Policía Nacional mantiene presencia en la región para garantizar la seguridad y el orden público durante la jornada. Según reportes oficiales, unas 26 personas han sido aprehendidas en los puntos de control instalados a lo largo de la ruta hacia Portobelo.

En la Iglesia San Felipe, los fieles se congregan frente a la imagen del Cristo Negro, símbolo de esperanza y fe para miles de panameños y extranjeros que cada año acuden a esta cita espiritual.

Las autoridades locales y eclesiásticas reiteran su llamado a los peregrinos para mantener una conducta respetuosa y ordenada, y así preservar el ambiente de recogimiento y devoción que caracteriza esta tradicional festividad.