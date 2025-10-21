Alcaldía de Panamá advierte que moratoria vehicular vence el 31 de octubre

La Alcaldía de Panamá informó que el próximo viernes 31 de octubre de 2025 vence el periodo de moratoria para los vehículos inscritos en el municipio, que ofrece una exoneración del 50% en recargos, multas y sanciones.

La entidad recordó que los contribuyentes pueden acogerse a este beneficio de manera rápida y digital ingresando a la plataforma “Alcaldía Digital”, seleccionando las opciones “Vehículos” → “Pago en Línea”, y luego generando la “Liquidación” correspondiente.

Vencimiento de moratoria vehicular 2025 de la Alcaldía de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980410102109921326&partner=&hide_thread=false La Alcaldía de @Panamaalcaldia comunica que el próximo viernes 31 de octubre vence el periodo de Moratoria 2025 para los vehículos inscritos en este municipio, la cual contempla una exoneración de 50% en recargos, multas y sanciones.



La entidad detalla que los contribuyentes… pic.twitter.com/asptXGUKwd — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2025

Con ese monto, el pago puede realizarse a través de la banca en línea o cajero automático, utilizando la opción “Liquidación”.

La Alcaldía reiteró que la exoneración aplica a los recargos, desacatos e intereses pendientes por pagos atrasados del Impuesto Anual de Circulación, siempre que el contribuyente cancele la totalidad del saldo acumulado ante la Tesorería del Municipio de Panamá.

Este beneficio busca facilitar la regularización de los pagos vehiculares y fomentar el cumplimiento tributario antes del cierre del año fiscal.