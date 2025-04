Ministra de MITRADEL advierte sobre consecuencias de paralizaciones y abandono laboral

"Lo que hoy vivimos es el resultado de lo que no se hizo antes. Este ministerio no va a permitir paralizaciones, no va a fallar ni permitir chantajes, y felicito a la CAPAC que todos estos días nos ha hecho consultas y se ha pronunciado", afirmó Muñoz. "Lo que hoy vivimos es el resultado de lo que no se hizo antes. Este ministerio no va a permitir paralizaciones, no va a fallar ni permitir chantajes, y felicito a la CAPAC que todos estos días nos ha hecho consultas y se ha pronunciado", afirmó Muñoz.

Ministra de MITRADEL advierte sobre consecuencias de paralizaciones

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1916821825683595470&partner=&hide_thread=false La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, detalló el procedimiento para que una huelga sea legal y las consecuencias de no presentarse al área laboral. pic.twitter.com/42ml0BRmqc — Telemetro Reporta (@TReporta) April 28, 2025

La titular del MITRADEL subrayó que ya se estableció un criterio oficial sobre las ausencias laborales. "Es un abandono, así que pueden darse despidos justificados, porque abandonaste tu puesto de trabajo y no cumpliste con las horas reglamentarias que firmaste en la aceptación de un trabajo. Nosotros no estamos dispuestos a frenar el crecimiento del país", enfatizó.

Además, la ministra advirtió que las autoridades están preparadas para garantizar el orden: "Tenemos las unidades policiales preparadas. Esperamos que el Ministerio Público actúe, porque estamos enfrentando un momento de violencia y no es permitida bajo ninguna circunstancia. Panamá no se lo merece. Este Ministerio de Trabajo no puede avalar actos de violencia", concluyó.