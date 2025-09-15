Panamá Nacionales -

Ministra de Trabajo se refiere a investigación por supuesta explotación laboral de una joven

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, se refirió a la investigación que ha iniciado la entidad por el caso de la joven de la Comarca Ngäbe Buglé, que supuestamente fue víctima de explotación laboral y abandono. La ministra Muñoz confirmó que no es una menor de edad, pero un equipo está tratando de localizar a la joven para obtener más información sobre lo que sucedió y sobre los empleadores.