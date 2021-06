Ministro Sucre no piensa renunciar, "no encontramos razón para hacerlo, el Gobierno está haciendo las cosas bien"

Frente a los múltiples pedidos de que sea separado del cargo ante la falta de “respuesta y responsabilidad” en el manejo de la vacunación contra la COVID-19, el ministro de Salud de Panamá (Minsa), Luis Francisco Sucre , manifestó este domingo que él no ha pensando en renunciar al cargo debido a que no encuentra motivos para tomar esta decisión.

Señaló que él trata de no concentrarse en este tipo de señalamientos porque podría perder el horizonte del trabajo que se están haciendo, el cual aseguró están ejecutando bien.

“Nosotros no hemos pensado en renunciar en ningún momento, primero que todo porque no encontramos la razón para hacerlo… honestamente en estos momentos yo no estoy pensando en renunciar porque muy por el contrario esta vez el Gobierno Nacional está haciendo las cosas bien y los vamos a seguir haciendo bien… esto pareciera como cuando en el tiempo de Roma preferían sacrificar la justo y querer que el maleante quedara libre, o sea había que sacrificar al justo y que soltaran a Barrabas, pareciera que estuviéramos en esos tiempos”, expresó Sucre en el programa Debate Abierto Dominical.

Sucre añadió que el hecho de que algún grupo juega vivo quiera vacunar de manera clandestina no tiene nada que ver con la institución que él dirige y que dentro de su responsabilidad está procesar a ese grupo.

Por otro lado, el titular del Minsa indicó que los organismos internacionales reconocen el proceso de trazabilidad y manejo de la pandemia que ha realizado Panamá.

“Estamos seguros que lo estamos haciendo bien, no por boca nuestra, por boca de organizaciones internacionales, entonces si lo estamos haciendo bien y a algunas personas les molesta que las cosas vayan bien, porque eso es lo que pasa, aquí hay gente que les duele que estemos haciendo las cosas bien, que le estemos dando salud a la población panameña, porque aquí hay gente que es egoísta y quisiera ver más muertos solamente con el objetivo de decir que la administración está haciendo las cosas mal, qué pasa, critíquenme, para mí las críticas son buenas, me hacen retomar el camino y darme cuenta si nos estamos equivocando”, puntualizó el ministro Sucre.