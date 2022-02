Mitradel realiza operativos en empresas que ofrecen el servicio de intermediación de empleos

El director Mitre indicó que han estado en un proceso de programación y organización de estas jornadas de inspecciones, las cuales han ido de la mano y que son el resultado de las jornada de sensibilización y organización que ya han realizado.

Mitre agregó que se está verificando temas establecidos en el Decreto 32, que regula a las agencias privadas de colocación y los inspectores ya tienen el manual de procedmiento de inspección.

"Uno de las principales cosas a verificar es que las empresas tengan la licencia para hacer este trabajo de intermediación, la cual es emitida por el Mitradel, sobretodo por el compromiso de cuidar los datos personales de los buscadores de empleo, además se verificará otros elementos como que no se le cobre al buscador de empleo por el servicio de intermediación, por ejemplo si terciarizan personal sea por el tiempo establecido en la norma que es un tiempo máximo de dos meses, entre otras regulaciones establecidas en la ley y que son compromisos establecidos internacionalmente por Panamá", destacó Mitre.

Los operativos también se realizarán en el interior del país y de informó que luego de hacerle el llamado de atención a una empresa que incumpla se le hará una reinspección y en caso de volver a fallar en esta se le colocará una multa de mil dólares, de volver a hallar incumplimiento en la segunda reinspección la multa que se le impondrá sería de 10 mil dólares y ante el tercer llamado de atención se podría suspender el aviso de operación de empresa.

Trata de personas con fines de explotación laboral

El director de empleo señaló que también se les ha reportado, por parte de extranjeros, que han sido víctimas de la trata de personas con fines de explotación laboral.

"Sí, hay reportes de extranjeros que llegan a Panamá como víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral, pero salieron de su países a través de una oferta de trabajo fraudulenta, esto es lo que busca prevenir el Mitradel con estas inspecciones", recalcó Mitre.

Ante esta situación el Mitradel recomendó a las personas que antes de darles sus datos a una empresa verifiquen que es una empresa que esté registrada y que tiene licencia.

"Ante esto nosotros ya tenemos nuestro acercamiento con nuestro Departamento de Innovación para que el primer semestre de este año 2022 lancemos una plataforma de consulta en la que los buscadores de empleo van a poder entrar a la página web del Mitradel, escribir el nombre de la empresa a la que le van dar sus datos y verificar si tienen licencia o no y de no tener licencia nuestra recomendación es de no dar sus datos", indicó el director.

Por su parte Carlos Landero, Director de Inspección del Mitradel expresó que ya han tenido denuncias sobre estas situaciones por lo que invita a losafectados a utilizar los canales del Mitradel para presentar las quejas.

"Invitamos a cualquier persona que se sienta afectada por haber sido contratada por una agencia de colocación enviada a otra empresa a trabajar y que no se le han cumplido sus derechos a que se acerquen a la Dirección de Inspección de Trabajo o al Ministerio de Trabajo a través de la página web o al 311 y hagan las denuncias respectivas que nosotros vamos a estar ahí para garantizar el cumplimiento de sus derechos", sentenció Landero.