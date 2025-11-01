Panamá Nacionales -  1 de noviembre de 2025 - 11:46

MOP ilumina el Puente de las Américas por el Mes de la Patria

El ministro el MOP participó en el encendido de luces en el Puente de las Américas en conmemoración del Mes de la Patria.

Durante el acto, el ministro José Luis Andrade explicó que a la calzada de rodamiento del puente se le han realizado adecuaciones y mantenimientos, y aseguró que la estructura se encuentra en buen estado para su uso. No obstante, adelantó que se desarrollan estudios para futuros trabajos integrales en el sitio.

En cuanto a otros proyectos, Andrade mencionó que se avanza con el plan de ampliación de la vía Centenario, que iniciará antes del Estadio Rod Carew y contempla seis carriles.

Asimismo, informó que posteriormente se ejecutará la ampliación de la Autopista Arraiján–La Chorrera, que pasará de seis a ocho carriles, y añadió que en Panamá Oeste se tienen programadas nuevas obras de puentes y carreteras.

