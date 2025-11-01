MOP ilumina el Puente de las Américas por el Mes de la Patria.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó el encendido de luces en el Puente de las Américas en conmemoración del Mes de la Patria.
En cuanto a otros proyectos, Andrade mencionó que se avanza con el plan de ampliación de la vía Centenario, que iniciará antes del Estadio Rod Carew y contempla seis carriles.
Asimismo, informó que posteriormente se ejecutará la ampliación de la Autopista Arraiján–La Chorrera, que pasará de seis a ocho carriles, y añadió que en Panamá Oeste se tienen programadas nuevas obras de puentes y carreteras.