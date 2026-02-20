Mueren más de 100 renacuajos de rana dorada tras hurto de cable en El Valle de Antón

La rana dorada , especie emblemática en conservación, fue una de las más afectadas tras un acto de vandalismo ocurrido en el Centro de Conservación de Anfibios de El Valle de Antón (EVACC).

Delincuentes hurtaron cables eléctricos de las instalaciones, provocando un cortocircuito que electrificó los contenedores y causó la muerte de más de 150 renacuajos de rana dorada, confirmó la directora del centro, Heidi Ross.

Impacto fatal en la reproducción de la rana dorada

Ross explicó que el hurto afectó directamente el sistema de energía de los estanques donde se encontraban los ejemplares, los cuales estaban a pocos días de completar su metamorfosis para convertirse en ranas. Según la directora, el daño ocurrió precisamente durante la actual temporada de reproducción, afectando el contenido de al menos cuatro tanques especializados.

Además de la pérdida de la rana dorada, el incidente acabó con individuos de la especie Atelopus varius, lo que representa un duro golpe para los esfuerzos de rescate de estos anfibios endémicos que ya enfrentan la amenaza natural de un hongo letal en su hábitat.

Riesgo humano y denuncia de delito ecológico

Más allá del daño ambiental, la directora denunció que los responsables pusieron en peligro la vida del personal al cortar los cables de conexión a tierra y el neutro, lo que electrificó las estructuras metálicas y las puertas del recinto. Ross relató que al intentar ingresar a las instalaciones recibieron descargas eléctricas, situación que generó un temor fundado por su integridad física ya que el trabajo diario requiere el manejo constante de agua.

El valor económico de los cables hurtados se estima en apenas 20 dólares, una cifra insignificante frente al incalculable valor ecológico perdido para el país. Actualmente, el centro solicita justicia y apoyo de las autoridades para tipificar el hecho como un delito ecológico y capturar a los culpables.